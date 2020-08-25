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İskele'de sporting yarışması düzenleniyor

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İskele Avcılık Atıcılık Kulübü 40. Yıl etkinlikleri çerçevesinde Sporting yarışması düzenliyo
İskele'de sporting yarışması düzenleniyor

İskele Avcılık Atıcılık Kulübün'ün 40. yıl kutlamaları sebebi ile İskele Atış Poligonu’nda sporting müsabakası düzenleniyor.

Yarışma 29-30 Ağustos tarihlerinde İskele Atış Poligonu’nda düzenlenecek. Yarışma 08:00-17:00 saatleri arasında olacaktır.

 

Yarışmanın kategorileri ve kurallar aşağıdaki gibidir.

 

Kategoriler :
1 Gençler ( 20 yaşına kadar )
2 Genç avcı ( 21-30 yaş aralığı )
3-Avcı ( 31-40 yaş aralığı )
4- Master avcı ( 41-54 yaş aralığı )
5- Veteran ( 55 yaş üzeri )
6- Atıcı ( 55 yaş altındaki profesyonel atıcılar , profesyonel atıcı terimi 2 yıl atıcılık fed. yarışmasına katılanları kapsar )
7-Takım ( 3 kişiden oluşan takımların toplam skoru üzerinden belirlenecek.takımlar atış öncesi belirlenmek zorundadır. takımlar her kategoriden karma şekilde yada tek kategoriden oluşabilir)
8-Overall sıralaması ( en iyi 10 skor atan sporcular arasında yapılacaktır. en iyi 10 sporcu ekstra 1 seri daha atacak ve aldıkları skor ilk serilerine eklenecek. birinci gelen kral arms caracara black silah , ikinci gelene kral arms n01 hava tufegı ve ucuncu gelene 1 kata atış fişeği ödül verilecektir.
9- Vuruş kralı ( en iyi skor atan sporcu ödülü alacak . sporcular isteğine göre skorunu geliştirmek için en fazla 3 seri atabilir. fakat vuruş kralı için 2 seriyi atan sporcu overall yarışmasına katılamaz.

 

Kurallar :

1- Yarışma 2 gün olacak sporcular istedikleri gün atış yapabilecekler. final atışları pazar günü yapılacaktır
2- Kayıtlar cumartesi saat 08,00 da başlayıp son kayıt pazar günü 14,00 yapılacaktır.
3- Yarışma 25 tabak üzerinden 5 stand yolunda yapılacaktır
4- Yarışmada atıcılık federasyonu atış genelgesi kuralları geçerli olacaktır.
5 Yarışmada atıcılık federasyonu atış genelgesi kuralları geçerli olacaktır.
4- Katılımcısının 15 ve üzeri olan kategorilerde final atışı olacaktır.
5 - Yarışma sırasında atış makinelerinde rastgele tozlu tabak konacak bu tabakları vuran sporcu ödül töreni sırasında hediye çekilişi hakkı olacaktır.
6- Eşitlik durumunda shoot off atısı olacaktır.
7 - Müsabakada atıcılık federasyonu hakemlerinin kararları esas olacaktır.

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