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İskele'de tavla turnuvası düzenleniyor

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İskele'de tavla turnuvası düzenleniyor
İskele'de tavla turnuvası düzenleniyor

İskele'de tavla turnuvası düzenleniyor.

Merhum Hüseyin Çakırlı anısına . tavla turnuvasına kayıt tarihi ise 19 Haziran'da sona eriyor.

Turnuva 19-20 Haziran tarihlerinde İskele'de Gençler Birliği Spor Kulübü'nde düzenlenecek.

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