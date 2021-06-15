İskele'de tavla turnuvası düzenleniyor.
Merhum Hüseyin Çakırlı anısına . tavla turnuvasına kayıt tarihi ise 19 Haziran'da sona eriyor.
Turnuva 19-20 Haziran tarihlerinde İskele'de Gençler Birliği Spor Kulübü'nde düzenlenecek.
İskele'de tavla turnuvası düzenleniyor.
Merhum Hüseyin Çakırlı anısına . tavla turnuvasına kayıt tarihi ise 19 Haziran'da sona eriyor.
Turnuva 19-20 Haziran tarihlerinde İskele'de Gençler Birliği Spor Kulübü'nde düzenlenecek.
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