İskele'de trafik denetimi

14-15.10.2021 tarihleri, 21.00-01.00 saatleri arasında, İskele Polis Müdürlüğü sorumluluk sahasında asayiş ve trafik denetimi yapılmıştır.

Denetimler kapsamında bölgede faaliyet gösteren kumarhanelerde gerçekleştirilen kontroller sonucu kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 8 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidilmiştir.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde ise 280 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 68 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilirken, sigortasız araç kullanma suçundan dolayı bir araç trafikten men edilmiştir. Kontrollerde ayrıca tasarrufunda uyuşturucu madde tespit edilen bir araç sürücüsü ise tutuklanmıştır.