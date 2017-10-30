İskele'de trafik kazası, sürücüler araçlarda sıkıştı!

Bu sabah saat 09:00 sıralarında İskele –Kalecik virajında iki araç yüz yüze çarpışması sonucu kaza meydana geldi.
İskele Kalecik petroller virajında meydana gelen kazada araç sürücülerinin ikisi de araç içerisinde sıkıştı.
Araç sürücüleri olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları araçların içerisinden çıkarıldılar.
Araç içerisinden kurtarılan araç sürücüleri olay yerine gelen iki ayrı ambulans ile Mağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldılar.
Polis soruşturması sürüyor.
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