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İskele'de trafik kazası! Yaralılar var.. Polis tutuklama yaptı...

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İskele'de trafik kazası! Yaralılar var.. Polis tutuklama yaptı...
İskele'de trafik kazası! Yaralılar var.. Polis tutuklama yaptı...

06.08.2022 tarihinde, saat 22:30 sıralarında, İskele-Granel Anayolu üzerinde bulunan yol kavşağında, Evgenii ANIKIN(E-38) yönetimindeki UC 138 plakalı araç ile % 406 mlgr. alkollü içki tesiri altında Ünimar Çemberi istikametine doğru süratli şekilde seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu mümkün mertebe yolun solunu muhafaza etmeyip yolun sağına geçmiş ve o esnada karşı istikametten gelmekte olan Aygül GENİŞ(K-44) yönetimindeki GF 340 plakalı salon aracın sağ ön kısmına çarpmıştır.

Kaza sonucu yaralanan GF 340 plakalı araç sürücüsü Aygül GENİŞ ve araçta yolcu olarak bulunan Çiğdem KÜPLÜ(K-40), kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi’ndeki tedavilerinin ardından, Aygül GENİŞ’in sol ayağında kırık, Çiğdem KÜPLÜ’nün ise sağ kalça kemiğinde kırık teşhisi nedeniyle müşahede altına alınmışlardır.                                                

UC 138 plakalı araç sürücüsü Evgenii ANIKIN tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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