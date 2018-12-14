İskele’de tüm etkinlikler iptal

Belediye Meclisi ayrıca neredeyse her yıl geleneksel olarak düzenlenen İskele Belediyesi yeni yıl yemeğini de iptal etme kararı aldı.
İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu yaptığı açıklamada; geçtiğimiz günlerde Dikmen, Alsancak ve Lapta’da yaşanan sel felaketinden dolayı geçmiş olsun dileklerini iletti. Sadıkoğlu ayrıca sel felaketinden dolayı hayatını kaybeden 4 gence Allah’tan rahmet, yaslı ve acılı aileleri başta olmak üzere sevenlerine ve ülkemize de bir kez daha baş sağlığı diledi.
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