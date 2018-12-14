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İskele’de tüm etkinlikler iptal

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İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ve Meclis Üyeleri; 2019 yılını karşılamaya hazırlandığımız şu günlerde İskele kent merkezinde yapılacak ışıklandırma ve süsleme etkinliğini oy birliği ile iptal etti
İskele’de tüm etkinlikler iptal

Belediye Meclisi ayrıca neredeyse her yıl geleneksel olarak düzenlenen İskele Belediyesi yeni yıl yemeğini de iptal etme kararı aldı.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu yaptığı açıklamada; geçtiğimiz günlerde Dikmen, Alsancak ve Lapta’da yaşanan sel felaketinden dolayı geçmiş olsun dileklerini iletti. Sadıkoğlu ayrıca sel felaketinden dolayı hayatını kaybeden 4 gence Allah’tan rahmet, yaslı ve acılı aileleri başta olmak üzere sevenlerine ve ülkemize de bir kez daha baş sağlığı diledi.

 

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