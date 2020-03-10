İskele'de tüm etkinlikler iptal edildi

İskele Belediyesi tüm dünyayı tehdit eden ve ülkemizde de görülen Corona Virüs salgınına karşı tedbirlerini almaya devam ediyor. İskele Başkanı Hasan Sadıkoğlu ve meclis üyeleri; dün akşam açılışı yapılan ancak bu sabah saatlerinde ortaya çıkan gelişme üzerine bu yıl 11.’si düzenlenen Kültür&Sanat Günleri kapsamında düzenlenecek 9-27 Mart tarihlerini kapsayan tüm etkinlikleri iptal etme kararı aldı.

Öte yandan İskele Belediyesi’ne bağlı Yuvam Anakucağı’nda da Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın yaptığı açıklama doğrultusunda eğitim ve öğretime ara verilmiştir.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu yaptığı açıklamada, olayın ciddiyetinin farkında olduklarını, İskele Belediyesi olarak İskele ve köylerinde gerekli önlemlerin alınacağını açıkladı. İskele Belediyesi’nde de dezenfekte çalışmalarının başladığını ifade eden Başkan Sadıkoğlu, Sağlık Bakanlığı ile istişare içerisinde olduklarını bu kapsamda tedbir olarak İskele Belediyesi 11. Kültür&Sanat Etkinliklerini iptal etme kararı aldıklarını söyledi.