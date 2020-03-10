  • BIST 105.971
  • Altın 327,921
  • Dolar 6,1201
  • Euro 6,9647
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKA#SONDAKİKA Diyarbakır’dan F-16 savaş uçakları kalktı.

İskele'de tüm etkinlikler iptal edildi

» »
İskele'de tüm etkinlikler iptal edildi
İskele'de tüm etkinlikler iptal edildi

İskele Belediyesi tüm dünyayı tehdit eden ve ülkemizde de görülen Corona Virüs salgınına karşı tedbirlerini almaya devam ediyor. İskele Başkanı Hasan Sadıkoğlu ve meclis üyeleri; dün akşam açılışı yapılan ancak bu sabah saatlerinde ortaya çıkan gelişme üzerine bu yıl 11.’si düzenlenen Kültür&Sanat Günleri kapsamında düzenlenecek 9-27 Mart tarihlerini kapsayan tüm etkinlikleri iptal etme kararı aldı.

Öte yandan İskele Belediyesi’ne bağlı Yuvam Anakucağı’nda da Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın yaptığı açıklama doğrultusunda eğitim ve öğretime ara verilmiştir.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu yaptığı açıklamada, olayın ciddiyetinin farkında olduklarını, İskele Belediyesi olarak İskele ve köylerinde gerekli önlemlerin alınacağını açıkladı. İskele Belediyesi’nde de dezenfekte çalışmalarının başladığını ifade eden Başkan Sadıkoğlu, Sağlık Bakanlığı ile istişare içerisinde olduklarını bu kapsamda tedbir olarak İskele Belediyesi 11. Kültür&Sanat Etkinliklerini iptal etme kararı aldıklarını söyledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • DP Başkanı Ataoğlu, Londra’da temaslarda bulunacak 08 Mart 2020 Pazar 14:03
  • İskele Kültür Sanat günleri başlıyor08 Mart 2020 Pazar 13:27
  • Dipkarpaz'da Araç Yangını06 Mart 2020 Cuma 16:00
  • İskele'de ani ve gayri tabi ölüm06 Mart 2020 Cuma 15:00
  • İskele'de kanunsuz avlanma05 Mart 2020 Perşembe 11:35
  • Dikkat İskele'de elektrik kesintisi var!04 Mart 2020 Çarşamba 10:20
  • İskele'de planlı elektrik kesintisi03 Mart 2020 Salı 15:31
  • YDÜ Hastanesi'nden önemli duyuru, Acil Servis hizmetleri ücretsiz29 Şubat 2020 Cumartesi 15:32
  • Karpaz yasta! Minik Berke hayata tutunamadı!27 Şubat 2020 Perşembe 16:35
  • Ötüken Özel Eğitim Okulu törenle hizmete açıldı26 Şubat 2020 Çarşamba 13:44
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti