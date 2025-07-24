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İskele'de Tutuklanan 5 Rum meğer TMK'ya başvurmuş...

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İskele’de kısa süre önce tutuklanan 5 Kıbrıslı Rum vatandaşına yönelik suçlamaların arka planı netleşmeye başladı. Taşınmaz Mal Komisyonu’na Başvuran Mülk Sahipleri, "Arazilerini" Ziyaret Edince Gözaltına Alındı
İskele'de Tutuklanan 5 Rum meğer TMK'ya başvurmuş...

İskele’de kısa süre önce tutuklanan 5 Kıbrıslı Rum vatandaşına yönelik suçlamaların arka planı netleşmeye başladı. Gözaltına alınan kişilerin, Taşınmaz Mal Komisyonu’na (TMK) başvuruda bulundukları araziyi yerinde incelemek üzere bölgeye geldikleri öğrenildi.
1974’te yaşanan savaş nedeniyle göç etmek zorunda kalan bu kişiler, yıllar sonra “bize aitti” dedikleri taşınmazın günümüzdeki durumunu görmek ve değer tespiti yapabilmek için İskele’ye geldikleri öne sürüldü. Ancak bu ziyaret, “mülke tecavüz”, “izinsiz giriş” ve “genel rahatsızlık” suçlamalarıyla sonuçlandı.

 

“Burası Bizimdir” Dediler, Polis Çağrıldı
İddiaya göre, TMK’ya satmak için başvurdukları arazide devam eden inşaat çalışmalarını yerinde görmek isteyen 5 kişilik grup, bölgede bulunan kişiler tarafından fark edildi. Grup üyeleri, “Burası bizimdir” ifadelerini kullanınca olay yerine polis çağrıldı.
Polisin müdahalesiyle birlikte 5 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgilere göre, gruptaki kişilerden birinin kimliğini ibraz etmemesi nedeniyle tüm grup aynı suçlamalarla karşı karşıya kaldı.

 

TMK’ya Başvurdukları Arazide Tutuklandılar
Olay sonrası edinilen bilgiler, tutuklanan kişilerin inceledikleri arazinin, Taşınmaz Mal Komisyonu’na tazminat talebiyle başvurdukları taşınmazla birebir aynı olduğunu ortaya koydu.
Konunun hukuki boyutunda ise dikkat çekici bir isim yer alıyor. Şahısların TMK’daki başvuru sürecini, Kıbrıslı Türk hukukçu Murat Metin Hakkı yürütüyor. Tatilde olan Hakkı, detaylı bilgi veremese de, dosyaya bakan temsilci avukatı, ziyaret edilen arazinin başvuru yapılan mülkle aynı olduğunu doğruladı.

 

Yöneltilen Suçlamalar
Temsilci avukatın aktardığına göre, tutuklanan 5 kişi şu suçlamalarla yargı süreciyle karşı karşıya:

Mülke Tecavüz
İzinsiz Giriş (Kaçak Giriş)
Genel Rahatsızlık Verme

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