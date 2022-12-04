İskele'de UBP-DP-YDP ittifakında çatlak!

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Birçok DP'li ve YDP'linin diğer adaya çalıştığı iddia ediliyor.

Hükümet partileri UBP-DP ve YDP'nn ittifak ilan etmesine rağmen İskele'de bir çok DP ve YDP'linin ittifak adayına değil de diğer adaya çalıştığı öne sürüldü.

YDP örgütlerinin harıl harıl bağımsız adaya çalışması UBP içerisinde büyük bir rahatsızlık yaratırken UBP de de bazı çözülmeler başladığı gelen bilgiler arasında.

UBP içerisinde önemli ağır topların da DP ve YDP kurmayları gibi bağımsız adaya çalışmaya başladığı öne sürülüyor.