  • BIST 104.062
  • Altın 230,450
  • Dolar 5,4486
  • Euro 6,2058
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

İskele'de "Uluslararası Şiir Buluşması" yapıldı

» »
İskele'de kültür buluşması
İskele'de "Uluslararası Şiir Buluşması" yapıldı

İskele Belediyesi, Kıbrıs Balkanlar Türk Edebiyatları Vakfı (KIBATEK) ve Kıbrıs Türk Edebiyatı ve Edebiyatçıları Derneği (KITED) tarafından organize edilen “Uluslararası Şiir Şöleni”, 15 Mart Cuma akşamı İskele Kültür Merkezi’nde yer aldı.

21. kez düzenlenen “Uluslararası Şiir Şöleni”ne ülke şairlerinden Mehmet Kansu, Bülent Fevzioğlu, İlkay Adalı ve Ceyhan Özyıldız katılacak; Arife Kalender, Emel İrtem, Emrullah Alp Türkiye’den; Çulpan Demir ise Tataristan’dan şölene katılarak şiirlerini şiir severlere sundu.

Saat 20.00’de başlayan Şölende, davetli şairlerin şiir sunumlarının yanı sıra, hayatını kaybeden şair Filiz Naldöven şiirleri okundu.

iskelesiirbulus_130319.jpgiskelesiirbulus_130319.jpg

Burcu-Evren Karagöz’ün müzik sunumları ve Dervişe Güneyyeli Kutlu’nun dans sunumları sonrasında, ikincisi düzenlenen ‘Şiir Yazma Yarışması’nın ödül töreniyle program son buldu.

İskele Belediyesi Kültür Sanat Festivali çerçevesinde düzenlenen şölene ilgi duyan herkes ücretsiz olarak katılabildi.

İskele Belediyesi Kültür ve Sanat Günleri kapsamında düzenlenen “Uluslararası Şiir Şöleni”nin yanı sıra, İskele merkez okulları öğrencileriyle, şölene davetli şairler bir araya gelerek “şair ve şiir” konulu söyleşi gerçekleştirdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Genç müzisyen Pektunç’tan, İskele Belediye Başkanı Sadıkoğlu’na teşekkür ziyareti20 Mart 2019 Çarşamba 11:45
  • Bu bölgelere yarın elektrik verilemeyecek19 Mart 2019 Salı 15:15
  • Büyükkonuk'ta Atatürk büstüne saldıran kişi yakalandı13 Mart 2019 Çarşamba 22:11
  • Baltayla Atatürk büstüne saldırıldı ve hasar verildi!13 Mart 2019 Çarşamba 16:56
  • "Uluslararası Şiir Buluşması" Cuma günü İskele'de13 Mart 2019 Çarşamba 11:42
  • Büyükkonuk'taki evinden bisikletle çıkan Olgun Durak kayıp09 Mart 2019 Cumartesi 18:17
  • İskele Kültür Sanat Günleri’nde 1 konser iptal edildi, 1 diğeri de ileri bir tarihe ertelendi.09 Mart 2019 Cumartesi 12:46
  • İskele'de başı boş köpek dehşet saçtı! Mesele polislik oldu...08 Mart 2019 Cuma 17:38
  • Karpaz'da bu kez ölümlü kaza! 2 kişi hayatını kaybetti!07 Mart 2019 Perşembe 16:41
  • Karpaz'da araçlar çarpıştı! 3'ü çocuk 9 yaralı, işte isimler...07 Mart 2019 Perşembe 16:19
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti