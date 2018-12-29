İskele'de üvey anne dehşeti yaşandı, Bakanlık devreye girdi!

İskele’de infiale yol açan olay, bugün Gazeteci Levent Özadam tarafından gündeme getirildi.

Haberin ardından kısa bir açıklama yapan bakan Zeki Çeler, minik yavrunun koruma altına alınması yanında, üvey anne ve öz babadan hesap sorulması İçin de adım atıldığını belirtti.

Bakan Çeler’in açıklaması şöyle: Çocuk geçen cumadan beridir sosyal hizmetlerin koruması altındadır. Ayrıca 2 psikolog tarafından da ilgileniliyor. “Aileye” de gerekli yasal işlem başlatılmıştır. Bu durum ilgili haberi yapan gazeteci arkadaşa da bildirilmiştir. Büyük ihtimal yarın yayında belirtecektir. Bu yapışandan sonra bizde bakanlık olarak tüm hukuksal süreci takip edecek ve yasal çerçevede koruyucu rolümüzü gerektiği şekilde yerine getireceğiz. Emin olabilirsiniz. Kimsede cezasız kalmayacak