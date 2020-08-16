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İskele'de uyuşturucu operasyonu, 1 tutuklu

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İskele'de uyuşturucu operasyonu, 1 tutuklu
İskele'de uyuşturucu operasyonu, 1 tutuklu

15.08.2020 tarihinde, saat 13:00 sıralarında, İskele’de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından M.N.(E-45)’un üzerinde ve ikametgahında yapılan aramada; içerisinde tütünle karışık uyuşturucu olduğuna inanılan bir adet sarma sigara, yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet hassas terazi bulunarak emare olarak alınmıştır.

Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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