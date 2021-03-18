İskele'de uyuşturucu operasyonu!

17.03.2021 tarihinde saat 18:00 sıralarında İskele’de O.C.P.(E-25) ve J.L.E.(E-28)’nın kalmakta olduğu ikametgahta Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada yaklaşık 190 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, 1 adet hassas terazi ve uyuşturucu olduğuna inanılan madde kalıntıları bulunarak emare olarak alınmıştır.
Akabinde ikametgahın ön kısmında bulunan O.C.P.(E-25)’ye ait araç içerisinde yapılan aramada içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntıları olduğuna inanılan bir adet pipo bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.