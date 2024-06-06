İskele'de Uyuşturucu Operasyonu: A.D. Tutuklandı

Kanunsuz Uyuşturucu Madde (Hintkeneviri) Tasarrufu

05 Haziran 2024 tarihinde, saat 22:30 sıralarında, İskele’de gerçekleştirilen Asayiş ve Trafik Denetimleri kapsamında önemli bir olay meydana geldi. İskele'nin yoğun noktalarından biri olan Long Beach Çemberi'nde, Trafik Ekipleri tarafından rutin kontrol maksatlı durdurulan bir araç, şüphe uyandıran bir duruma sahne oldu. Araç sürücüsü A.D. (E-26), kontrol esnasında sergilediği şüpheli hareketlerle dikkatleri üzerine çekti.

Polis ekipleri, A.D.'nin şüpheli davranışları üzerine detaylı bir arama yapma kararı aldı. Yapılan aramada, A.D.'nin üzerinde ve aracında, yaklaşık 1 gram ağırlığında tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulundu. Bu madde, uyuşturucu olduğuna inanılan ve tasarrufunda bulundurulan kanunsuz bir madde olarak emare (delil) olarak alındı.