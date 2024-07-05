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İskele'de Uyuşturucu Operasyonu: İki Kişi Tutuklandı

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İskele’de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, C.D. ve Z.İ.T.'nin ikametgahında kokain ve hintkeneviri ele geçirildi. İki kişi tutuklanırken, soruşturma devam ediyor
İskele'de Uyuşturucu Operasyonu: İki Kişi Tutuklandı

KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE (KOKAİN VE HİNTKENEVİRİ) TASARRUFU

04.07.2024 tarihinde, İskele’de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında, C.D. (E-27) ve Z.İ.T. (K-26)’nin kalmakta oldukları ikametgahta yapılan aramada, tasarruflarında yaklaşık 20 gram ağırlığında kokain türü ile yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi ve metal çubuk tespit edilerek emare olarak alınmıştır.

Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir

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