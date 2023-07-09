İskele’de uyuşturucu operasyonu, tutuklamalar var!

İskele’de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu kapsamında 2 kişi tutuklandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında, P.B.(E-20) ve A.M.’nin (E-24) tasarruflarında toplam 60 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındı.
Bahse konu şahıslar tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.
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