  • BIST 6.187,09
  • Altın 1613.507
  • Dolar 26.0348
  • Euro 28.562
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAÇocuklara uygun dijital oyunlar nasıl seçilir?

İskele’de uyuşturucu operasyonu, tutuklamalar var!

» »
İskele’de uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı
İskele’de uyuşturucu operasyonu, tutuklamalar var!

İskele’de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu kapsamında 2 kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında, P.B.(E-20) ve A.M.’nin (E-24) tasarruflarında toplam 60 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındı.

Bahse konu şahıslar tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 11 Temmuz Basın Günü Salı günü kutlanıyor09 Temmuz 2023 Pazar 09:46
  • KIB-TEK borcu olan aboneleri uyardı!09 Temmuz 2023 Pazar 09:24
  • Tatar’dan sanatçı Özkan Uğur için başsağlığı mesajı09 Temmuz 2023 Pazar 09:17
  • Nöbetçi Eczaneler (08 Temmuz 2023)08 Temmuz 2023 Cumartesi 13:13
  • İki Farklı Bölgede Araç Yangını08 Temmuz 2023 Cumartesi 11:41
  • Kavga Çıktı! Kemiklerini Kırdı08 Temmuz 2023 Cumartesi 11:40
  • Yılmaz: KKTC’nin Türkiye Yüzyılı’nda her alanda kapasitesinin güçlendirilmesi, temel önceliklerimiz arasındadır08 Temmuz 2023 Cumartesi 10:42
  • Kazaya sebebiyet veren şahıs yakalandı08 Temmuz 2023 Cumartesi 09:39
  • KKTC Dışişleri Bakanlığı Solomon Adaları'nın milli gününü kutladı08 Temmuz 2023 Cumartesi 08:39
  • Lokmacı geçiş noktasındaki Maria isimli memur Kıbrıslı Türklere sürekli sorun çıkarıyor!08 Temmuz 2023 Cumartesi 08:22
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti