İskele'de Uyuşturucu ve Patlayıcı Madde Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı

İskele’de 30 Ağustos 2024 tarihinde düzenlenen bir operasyonda uyuşturucu ve patlayıcı madde bulundurmak suçundan bir kişi tutuklandı.

İskele Polis Müdürlüğü ekipleri, saat 18:30 sıralarında bir apartmanın önünde şüpheli hareketlerde bulunan Ö.A. (46) isimli şahsın üzerinde ve tasarrufunda bulunan çantada arama gerçekleştirdi. Yapılan aramada, yaklaşık 5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde, uyuşturucu madde kalıntısı içeren bir öğütücü, uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen 100 ABD Doları ve 1,715 TL nakit para ele geçirildi. Tüm bu maddelere el konuldu.

Soruşturmanın ilerlemesiyle birlikte Ö.A.'nın Kurtuluş bölgesindeki ikametgahında da arama yapıldı. Burada yaklaşık 4 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde ve toplam 12 adet Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) menşeili canlı av tüfeği fişeği bulundu. Bu maddeler de emare olarak alınarak soruşturma dosyasına eklendi.

Ö.A., uyuşturucu madde bulundurmak ve GKRY menşeili patlayıcı madde ithali suçlarından tutuklandı. Polis, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini ve yeni gelişmelerin kamuoyu ile paylaşılacağını bildirdi.