İskele'de yangın kontrol altına alındı

Topçuköy-Ardahan yolu üzerinde bulunan ve henüz bilinmeyen nedenden ötürü çıkan İskele Çöplüğündeki yangın kısmı olarak kontrol altına alınmış ve yayılması engellenmiştir.

İskele Belediyesi, İskele İtfaiyesi, sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı İskele Bölge Müdürlüğü’nün anında müdahalesi, İskele ve köylerinde yaşayan halkın duyarlılığı neticesinde kontrol altına alınan yangın ile ilgili ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam etmektedir.