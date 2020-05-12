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İskele‘de yarın 3 saat elektrik kesintisi

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Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak trafo değişim çalışması nedeniyle yarın saat 09.00 – 12.00 saatleri arasında İskele’ye bağlı bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacağı bildirildi.
İskele‘de yarın 3 saat elektrik kesintisi

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak trafo değişim çalışması nedeniyle yarın saat 09.00 – 12.00 saatleri arasında İskele’ye bağlı bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacağı bildirildi.

KIB-TEK’ten yapılan yazılı açıklamada, kesintiden etkilenecek bölgeler; Boğaz, Boğaztepe, Topçuköy, Yarköy, Ardahan, Mandıralar, Ergazi, Turnalar, Kantara, Kaplıca, Mersinlik, DAÜ Arsaları, Dokuzevler, İskele Sanayi, Cyprus Garden Bölgesi, BRT, İskele Mandıralar ve İskele’nin bir bölümü olarak açıklandı.

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