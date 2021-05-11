İskele'de YDP üyesinden Arıklı'ya sert tepki!

YDP kurultayı bitti ancak sancıları bitmek bilmiyor. YDP içinde Arıklı-Zaroğlu tartışması devam ediyor.

YDP adeta Erhan Arıklı taraftarları ve Bertan Zaroğlu taraftarları diye ikiye bölünmüş durumda.

İskele’de iş yeri sahibi, aynı zamanda YDP üyesi de olan Savaş Kara, partisinde yaşananlardan sonra YDP’den istifa etmeye hazırlanıyor.

Kara, iş yerinin giriş kısmına astığı tabela ile kuzey Kıbrıs'ta pek de alışık olunmayan bir tepki ortaya koydu.

Savaş Kara, işyerinin girişine astığı tabelada, “Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı ve ona oy verenler bu iş yerine giremez” ifadelerini kullandı.