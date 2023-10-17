İskele'de Yetkili Makamın İzni Aşan LPG (Gaz) Depolama Operasyonu

İskele'deki Market Sahibine Karşı LPG (Gaz) Depolama İhlali Soruşturması Sürüyor

16 Ekim 2023 tarihinde, İskele'de faaliyet gösteren H.S.(E-52)'nin işlettiği market, yetkili makamın verdiği izin koşullarına uymadığı gerekçesiyle polis kontrolüne tabi tutuldu. İzne göre en fazla 40 adet tüp gaz depolama izni verilen işletme, yapılan denetimde izin miktarını önemli ölçüde aşarak toplam 102 adet tüp gaz depoladığı belirlendi.

Bu aşırı gaz depolama uygunsuzluğu nedeniyle H.S. hakkında yasal işlem başlatıldı. Soruşturma, İskele'deki LPG (gaz) depolama ve kullanımının düzenlemelerine yönelik önemini bir kez daha gözler önüne seriyor. Konuyla ilgili detaylı soruşturma devam ediyor.