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İskele'de yol açma çalışmaları sürüyor

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İskele Belediye Personelinin, İskele’de etkili olan sağanak yağmur sonucu trafiğe kapatılan Ecevit Meydanı ile Şehit Mustafa Orhan Caddesi’ndeki yol açma çalışmaları devam ediyor.
İskele'de yol açma çalışmaları sürüyor

İskele Belediyesi'nin yağmurdan etkilenen yolları açma çalışmaları sürüyor.

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Belediyeden yapılan açıklamada acil durumlarda ulaşılabilecek bu numaralar aranarak yardım istenebileceği bildirildi: 

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu: 0548 877 66 66
İskele Belediyesi Müdür Vekili Mustafa Kabasakal: 0548 847 07 07
İskele Belediyesi Ustabaşı Cengiz Er: 0548 810 11 05
Sivil Savunma: Alo 101 / 371 27 46-371 27 48
Polis İmdat: 155
İskele Polis Müdürlüğü 0392 371 23 33

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