İskele'de yol açma çalışmaları sürüyor

İskele Belediyesi'nin yağmurdan etkilenen yolları açma çalışmaları sürüyor.
Belediyeden yapılan açıklamada acil durumlarda ulaşılabilecek bu numaralar aranarak yardım istenebileceği bildirildi:
İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu: 0548 877 66 66
İskele Belediyesi Müdür Vekili Mustafa Kabasakal: 0548 847 07 07
İskele Belediyesi Ustabaşı Cengiz Er: 0548 810 11 05
Sivil Savunma: Alo 101 / 371 27 46-371 27 48
Polis İmdat: 155
İskele Polis Müdürlüğü 0392 371 23 33
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