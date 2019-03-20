İskele'de Zanlılara 2 gün tutukluluk

Zanlı 1’den gelen ihbar doğrultusunda ayrılmak üzere olduğu erkek arkadaşının aracında arama yapılarak uyuşturucu olduğu sanılan maddelerin tespit edildiğini aktardı.

Ayrılmak üzere olduğu sevgilisinin arabasına uyuşturucu madde olduğuna inanılan 3 gr. sentetik cannabinoid ile 0,5 gr ağırlığındaki hintkeneviri maddesi koyduğu iddiasıyla göz altına alınan K.E ile ona yardım ettiği düşünülen E.K, B.L ile İ.D İskele Kaza Mahkemesi’nde hakim huzuruna çıkarıldı.

Narkotik ve kaçakçılığı önleme biriminde tahkikat memuru Mustafa Kavaz, zanlı 1’den gelen ihbar doğrultusunda ayrılmak üzere olduğu erkek arkadaşının aracında arama yapılarak uyuşturucu olduğu sanılan maddelerin tespit edildiğini aktardı.

Daha sonra yapılan araştırmalar neticesinde söz konusu araca uyuşturucu maddeyi zanlı 1’in koyduğunu tespit ettiklerini ve zanlı 2’nin bu yönde yazılı beyanları bulunduğunu kaydeden Kavaz, uyuşturucu olduğu sanılan maddeyi temin ettiği düşünülen zanlı 3 ve 4’ün de dün tutuklandığını anlattı.

Olayla ilgili kamera kayıtları, parmak izi incelemesi ve telefon dökümlerinin araştırılmakta olduğunu belirten tahikat memuru Kavaz, davanın salimen yürütülmesi için 4 zanlının da 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Olguları değerlendiren Hakim Dilşah Karayel, zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.