  • BIST 104.290
  • Altın 229,622
  • Dolar 5,4689
  • Euro 6,2118
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

İskele'de Zanlılara 2 gün tutukluluk

» »
Zanlı 1’den gelen ihbar doğrultusunda ayrılmak üzere olduğu erkek arkadaşının aracında arama yapılarak uyuşturucu olduğu sanılan maddelerin tespit edildiğini aktardı.
İskele'de Zanlılara 2 gün tutukluluk

Ayrılmak üzere olduğu sevgilisinin arabasına uyuşturucu madde olduğuna inanılan 3 gr. sentetik cannabinoid ile 0,5 gr ağırlığındaki hintkeneviri maddesi koyduğu iddiasıyla göz altına alınan K.E ile ona yardım ettiği düşünülen E.K, B.L ile İ.D İskele Kaza Mahkemesi’nde hakim huzuruna çıkarıldı.

Narkotik ve kaçakçılığı önleme biriminde tahkikat memuru Mustafa Kavaz, zanlı 1’den gelen ihbar doğrultusunda ayrılmak üzere olduğu erkek arkadaşının aracında arama yapılarak uyuşturucu olduğu sanılan maddelerin tespit edildiğini aktardı.

Daha sonra yapılan araştırmalar neticesinde söz konusu araca uyuşturucu maddeyi zanlı 1’in koyduğunu tespit ettiklerini ve zanlı 2’nin bu yönde yazılı beyanları bulunduğunu kaydeden Kavaz, uyuşturucu olduğu sanılan maddeyi temin ettiği düşünülen zanlı 3 ve 4’ün de dün tutuklandığını anlattı.

Olayla ilgili kamera kayıtları, parmak izi incelemesi ve telefon dökümlerinin araştırılmakta olduğunu belirten tahikat memuru Kavaz, davanın salimen yürütülmesi için 4 zanlının da 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.
Olguları değerlendiren Hakim Dilşah Karayel, zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • "Uluslararası Şiir Buluşması" Cuma günü İskele'de13 Mart 2019 Çarşamba 11:42
  • Büyükkonuk'taki evinden bisikletle çıkan Olgun Durak kayıp09 Mart 2019 Cumartesi 18:17
  • İskele Kültür Sanat Günleri’nde 1 konser iptal edildi, 1 diğeri de ileri bir tarihe ertelendi.09 Mart 2019 Cumartesi 12:46
  • İskele'de başı boş köpek dehşet saçtı! Mesele polislik oldu...08 Mart 2019 Cuma 17:38
  • Karpaz'da bu kez ölümlü kaza! 2 kişi hayatını kaybetti!07 Mart 2019 Perşembe 16:41
  • Karpaz'da araçlar çarpıştı! 3'ü çocuk 9 yaralı, işte isimler...07 Mart 2019 Perşembe 16:19
  • Başbakan Erhürman açıkladı: İskele'ye DAÜ gelecek arazi tahsisi edildi!05 Mart 2019 Salı 22:21
  • İskele'de müstahdem tarafından hırsızlık!05 Mart 2019 Salı 12:55
  • Polisten sürücülere uyarı! İskele bölgesinde yoğun yağış, hayatı olumsuz etkiliyor.04 Mart 2019 Pazartesi 18:08
  • Öztörel CTP İskele İlçe Başkanlığı'na aday03 Mart 2019 Pazar 13:18
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti