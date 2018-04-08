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İskele'deki inşaat çökmesinde yaralıların son durumu nasıl?

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İskele'deki inşaat çökmesinde yaralıların son durumu nasıl?
İskele'deki inşaat çökmesinde yaralıların son durumu nasıl?

İskele’de Mankenzi Plajı bölgesinde dün saat 14.30 sırlarında meydana genlen iş kazasında 5 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre, Kotitaş Turizm AŞ. tarafından yapımı devam etmekte olan otel inşaatının birinci katında beton dökümü yapıldığı sırada karkasın çökmesi sonucu, karkas üzerinde çalışan Cemal Hogey (E-40), Medeni Akbal (E-30), Dursun Bolat (E-37), Ercan Sezgen (E-20) ve Cemal Kayaş (E-36) yaralandı. Kazasında yaralanan işçilerden Cemal Ügey’in belinde kırık teşhisi ile Gazimağusa Devlet Hastanesi nöroloji servisinde, başında kesi bulunan ve dikiş atılan Medeni Akbal ise acil serviste müşahede altına alındı. Diğer yaralılar ise tedavilerini müteakip taburcu oldular.

İşçilerin tedavileri devam ederken Polis’in olayla ilgili soruşturması ise sürüyor.

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