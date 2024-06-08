"İskele’deki İşyeri Yangınında Kundaklama Şüphesi: Irın Holding Ofisinde Hasar Meydana Geldi"

Irın Holding Ofisi Kundaklandı: Yangında Büyük Hasar

İskele'de bulunan "Irın Holding" danışmanlık ofisi, 06 Haziran 2024 Salı günü saat 22:33 ile 07 Haziran 2024 Çarşamba günü saat 02:12 arasında yaşanan yangınla sarsıldı. Olayın ardından yapılan incelemeler sonucunda, ofis içerisinde büyük bir tahribat meydana geldiği tespit edildi.

Yangında iki adet klima iç ünitesi, 4 adet koltuk, 4 adet kumaş perde, 1 adet fotoğraf aydınlatma cihazı, 2 adet elektrik fişi, 1 adet uzatma kablosu ve çeşitli ebatlarda dekorasyon malzemeleri tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Ayrıca, yangın sırasında iki adet pencere camı da ısıdan çatlayarak hasar gördü.

Olayın soruşturulması sonucunda, iş yerinin işletmecisi olan bir kadın ile aralarında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle, O.M.(E-43) adlı bir şahsın Irın Holding ofisine girerek, iş yeri içerisindeki eşyaları ateşe verdiği belirlendi. Söz konusu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir