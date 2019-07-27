İskele'deki kaza: 6 araç birbirine girdi 5 yaralı

Polis Basın Subaylığı’ndan edinilen bilgiye göre kaza, bugün saat 16.30 sıralarında, İskele - Karpaz Anayolu Kurtuluş kavşağı yakınlarında meydana geldi.
Sezar Beach sitesi önünde 6 aracın karıştığı kazada yaralanan 5 kişi ambulans ile Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada yaralanan Cengiz Sevenler (E-55), Nurudeen Adawale Ganıyu (E-25), Clement Boluso Ajani (E-28), Melek Ersoy (K-64) ve Halide Ersoy (K-41)''ün tedavileri halen sürüyor.
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