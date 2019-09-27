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İskele'deki sağlik merkezinin ismi "Dr. Orhan Müderrisoğlu Sağlık Merkezi" oldu

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İskele'deki sağlık merkezine Larnakalı Dr. Orhan Müderrisoğlu'nun ismi verildi.
İskele'deki sağlik merkezinin ismi "Dr. Orhan Müderrisoğlu Sağlık Merkezi" oldu

Sağlık Merkezinde isim değişikliğinden dolayı, Başbakan Ersin Tatar ve eşi, Müderrisoğlu'nun ailesinin de katılımıyla tören düzenlendi. İsim değişikliği, Larnakalılar Derneğinin girişimi ve Hükümetin kararı ile yapıldı.

Merkezde ayrıca Müderrisoğlu'nun meslek aletlerinin yer aldığı bir camlık da düzenlendi.

Törene, Başbakan ve Eşi yanında, Sağlık Bakanı Ali Pilli, Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu,
Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre ve İskele  Kaymakamı Mustafa Ürüncü  ile bazı milletvekilleri de de katıldı.   

TATAR

Başbakan Tatar, törende yaptığı konuşmada, Müderrisoğlu'nun, büyük saygı duyduğu bir isim olduğunu, Hükümet olarak isim değişikliği için alınan kararın doğru bir karar olduğunu söyledi.

“Bu gibi kahramanların unutulmaması için isimlerinin önemli yerlere verilmesinin önemli olduğunu” belirten Tatar, "Esasen şu an burada yaptığımız İskele'nin ruhunu yaşatmaktır"dedi. 

Tatar ayrıca Müderrisoğlu'nun çalışmalarında eşi Sevgi hanımın desteğinin unutulmaması gerektiğini ifade etti.

KKTC zeminin sağlam tutulması gerektiğini kaydeden Tatar  "Meseleyi başka yerlere çekmeye çalışanların her zaman karşısinda olacağız"dedi.

Tatar, Merkez'de daha iyi hizmet için gerekenin de yapılacağını söyledi.

PİLLİ

Sağlık Bakanı Ali Pilli ise, Müderrisoğlu'nun isminin İskele Sağlık Ocağına verilmesinin "yerinde bir olay" olduğunu vurguladı.

İskele Sağlık Merkezinin iyi çalışan bir merkez olduğunu, daha iyi hizmet sunmak için çalışmalarının sürdüğünü kaydeden Pilli, Merkez'e en kısa sürede bir röntgen aleti getirileceğini, laboratuvara bir laborent görevlendirilip daha çok tahlilin yapılmasını sağlayacaklarını, bir de eczane kalfası sorununu çözecekleri sözünü verdi.

Pilli, “çok önemli isimlerden olan Müderrisoğlu'nun toplumun var olması için yaptığı çalışmaları gelecek nesillere aktarmanın vefa borcu olduğunu” söyledi.

SAMİ

Müderrisoğlu'nun kızı Münevver Sami ise, milletini ve Larnaka’yı çok seven  şifa dağıtan, babasının onurlandırılmasının kendisini ve ailesini çok sevindirdiğini söyledi.

Sami ayrıca, Merkeze Müderrisoğlu'nun isminin verilmesi girişimini başlatan Larnakalılar Derneği merhum başkanı Serdar Saydamoğlu'na teşekkürlerini sundu.

SADIKOĞLU

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ise konuşmasında, "Müderrisoğlu, sadece köy köy gezip şifa dağıtan bir doktor değil, milli mücadele yıllarımızda pek çok önemli görevlerde, Kıbrıs Cumhuriyeti Temsilciler Meclisi Başkan Yardımcılığı, Geçici Türk Yönetimi Meclis Başkanlığı ve milletvekilliği yapmıştır. Vatanına milletine, kısacası kendisini ülkesine adayan, Kıbrıs Türk halkının kalbinde bu denli önemli bir yere sahip olan merhum Müderrisoğlu'nun ismini,İskele’de yaşatmamak olmazdı" dedi.

SAYDAM

Müderrisoğlu'nun özgeçmişi hakkında konuşan Larnakalılar Derneği'nden Göksel Refik Saydam ise, köy köy dolaşıp halkına şifa dağıtan Dr.Orhan Bey olmak en büyük mutluluğuydu. Çok iyi bir hatip olan Dr. Orhan  Bey özellikle mitinglerde ve milli günlerde halka yaptığı konuşmalarla her zaman moral ve güç verdi" dedi.

ORHAN MÜDERRİSOĞLU

Tahsilini 1944 yılında İstanbul'da tamamlayan ve 1948'de Larnaka'ya dönerek doktorluk yapmaya başlayan Müderrisoğlu, 1957'de Kıbrıs Türk Kurumları Federasyonu Asbaşkanlığı'na seçildi, TMT'nin kurucu kadrosunda yer aldı,  1960 Kıbrıs Cumhuriyeti Temsilciler Meclisi'ne Larnaka'dan secildi,  1967'de kurulan Geçici Kıbrıs Türk Yönetiminin başkanlığına seçildi. Dr Müdessiroğlu 1970'te aktif siyassetten ayrılarak, 1987'de istanbula yerleşti, 21 Aralık 1991’de vefat etti.

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