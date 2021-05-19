İskele’deki Tören Atatürk Anıtı Önünde Düzenlendi

Milli Mücadeleye ve Samsun’un önemine dikkat çekmek için ‘19 Mayıs benim doğum günümdür’ dedi. Lakin bir ulusun kaderindeki dönüm noktasıydı, 19 Mayıs 1919…

Milli Mücadeleye ve Samsun’un önemine dikkat çekmek için ‘19 Mayıs benim doğum günümdür’ dedi. Lakin bir ulusun kaderindeki dönüm noktasıydı, 19 Mayıs 1919…

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün milli mücadeleyi başlattığı, Samsun'a ayak basışının üzerinden bugün tam 102 yıl geçti.

İSKELE’DEKİ TÖRENDE PANDEMİ KURALLARINA DİKKAT EDİLDİ

Tam 4 yıl sürecek Kurtuluş Savaşı’nın zeminin hazırlandığı, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a ayak basışının 102. Yıl dönümü olan 19 Mayıs, aynı zamanda Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı olarak da her yıl, Türkiye ile birlikte ülkemizde de büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Ancak son iki yıldır, ülkemizi de etkisi altına alan Koronavirüs salgınından dolayı, ülke genelindeki törenler, kısıtlamalar çerçevesinde yapılabiliyor. İskele’deki törenler de bu kısıtlamalardan nasibini aldı. Her yıl iki ayrı törenin düzenlendiği İskele’de bu yılki tören yalnızca Ecevit Meydanı’ndaki Atatürk Büstü önünde gerçekleşti. Sınırlı sayıda kişinin katıldığı törende Pandemi kurallarına özen gösterildi.

İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı adına Hava Savunma Yarbayı Harun Seçilmişoğlu, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı adına Piyade Binbaşı Aziz Eryılmaz, İskele Polis Müdürü Gökay Karagil, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı İskele Şube Sorumlusu Varol Kalkanel, okul müdürleri, öğretmenler, kurum ve kuruluşlar katıldı. Atatürk Anıtı’na çelenklerin konulması ile başlayan İskele’deki tören saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesi ile son buldu.