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İskeleli Hüseyin Yalçın hayatını kaybetti

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İskeleli Hüseyin Yalçın hayatını kaybetti
İskeleli Hüseyin Yalçın hayatını kaybetti

Aslen Alaniçili olup uzun yıllardır İskele’de ikamet eden Hüseyin Yalçın hayatını kaybetti. Hüseyin Usta olarak bilinen Yalçın’ın vefatı büyük üzüntü yarattı.

Larnaka’da Cennet Sineması’nın işletmeciliğini yapan Hüseyin Yalçın, Yalçın Sineması’nın da sahibiydi.

1963 olaylarının baş göstermesi ile birlikte TMT’de de görev yaşan Yalçın’ın vefatı büyük üzüntü yarattı.

Hüseyin Yalçın’ın yarın saat 16.00’da kılınacak cenaze namazının ardından İskele Kabristanlığına defnedileceği öğrenildi.

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