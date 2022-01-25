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İskeleli Metin Aydemir genç yaşta vefat etti
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25.01.2022 09:40
İskeleli Metin Aydemir genç yaşta vefat etti
Aydemir geçirdiği ani rahatsızlık sonrasında hayata gözlerini yumdu.
Etiketler:
haber
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detay
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