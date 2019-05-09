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İskeleli öğrenciler “Trafikte Beni Fark Et” yürüyüşü gerçekleştirdiler

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İskele Şehit İlker Karter İlkokulu öğrencileri “Trafikte Beni Fark Et” teması ile okul önünden İskele Ecevit Meydanı’na kadar yürüdüler.
İskeleli öğrenciler “Trafikte Beni Fark Et” yürüyüşü gerçekleştirdiler

Trafik Kazalarını Önleme Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte öğrenciler, alkollü araç kullanmak cinayettir”, “trafikte ölmek istemiyoruz”, “çocukların yeri arka koltuktur” yazılı pankartlar taşıyarak trafikte yaşanan sorunlara dikkat çektiler.

İskele Ecevit Meydanında çocuklara yönelik bir konuşma yapan Trafik Kazalarını Önleme Derneğinden trafik eğitmeni Nesil Garanti Özön, trafikte eğitimin çok önemli olduğunu kaydetti ve bu kapsamda geleceğin büyükleri olan çocuklara da görevler düştüğünü belirtti.

İskele Şehit İlker Karter İlkokulu Öğrencileri, izci gurubu ve bando ekibinden oluşan öğrenciler daha sonra okullarına dönerek yürüyüşü tamamladılar. (BRT)

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