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İskele'nin acı günü

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İskele'nin acı günü
İskele'nin acı günü

İskele bugün acı bir haber ile uyandı.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu'nun halası Havva Gültekinoğlu  bugün vefat etti.

Cenazesi yarın 06.05.2018 Pazar öğle namazına müteakip İSKELE mezarlığına defnedilecek.

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