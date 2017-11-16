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İskele’nin batı girişi trafiğe kapatıldı

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İskele’nin batı girişi trafiğe kapatıldı
Geçtiğimiz günlerde ihalesi sonuçlanan İskele Batı girişi (Anfora) güzergâhı projesinde çalışmalar başladı.

İskele Belediyesi tarafından tehlike arz ettiği ve kazaya davetiye çıkardığı için projelendirilen İskele Batı Girişi olarak da bilinen güzergâhta başlayan kaldırım ve altyapı çalışmalarından dolayı, yol, yaklaşık 15 gün süreyle kapalı olacak. 

Bahse konu yolun yapımı, İskele Belediyesi’nin öz kaynakları ile TC Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi tarafından karşılanıyor. 
İskele Belediyesi, Lefkoşa’dan gelecek ve Lefkoşa’ya gidecek vatandaşlardan, yol çalışması bitinceye kadar,  giriş ve çıkışları, Ünimar çemberi olarak bilinen yoldan yapmalarını istendi. 

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