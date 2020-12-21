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İskele’nin bazı bölgeleri 5 saat elektriksiz

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İskele’de yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle bugün bazı bölgelerde 5 saat boyunca elektrik kesintisi olacak.
İskele’nin bazı bölgeleri 5 saat elektriksiz

İskele’de orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle bugün saat 09.00 ile 14.00 saatleri arasında bazı bölgelere elektrik verilemeyecek.

KIB-TEK’ten yapılan açıklamaya göre kesintiden etkilenen bölgeler şunlar olacak:

“İskele ve Long Beach Bölgesi, Ötüken, Aygün, Kuzucuk, Yeniboğaziçi köyü, Halil Hamza Petrol ve Deri Fabrikası bölgesi, eski Tuzla Köyü bölgesi ve Tuzla girişi karting bölgesi, Mormenekşe, Mormenekşe Ağılllar, Yeniboğaziçi Sanayi Sitesi, Mutluyaka, Korkuteli, Dörtyol’daki alüminyum fabrikası, Muratağa, Sandallar, Atlılar, Alaniçi ağıllar, Yıldırım girişi ve ağıllar, Mormenekşe Su Kuyuları, Caesar Apartmanları, İlkay Genç Sitesi, Onlar İnşaat Sitesi, Crystal Rocks Otel, Salamis Otel, Karavan Kampı, Bedis Plajı, Okul Yolu, Panayır Alanı, Eyva ve Cennet Restaurant Bölgeleri, Lions Garden, DAÜ Beach Club ve Kültür Merkezi”

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