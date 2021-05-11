İskele,Ramazan Bayramına Hazır

İskele Belediyesi, 13 Mayıs Perşembe günü başlayıp 15 Mayıs Cumartesi günü bitecek ama Pazar gününü de içerisine alan 4 gün sürecek Ramazan Bayramı için tüm tedbirlerini aldı.

İskele Belediyesi, 13 Mayıs Perşembe günü başlayıp 15 Mayıs Cumartesi günü bitecek ama Pazar gününü de içerisine alan 4 gün sürecek Ramazan Bayramı için tüm tedbirlerini aldı. Ramazan Bayramının İskele ve köylerinde huzur içinde geçmesi için önlemlerini günler öncesinden alan İskele Belediyesi’nde çöp toplama, defin ve su işlemleri rutin işleyişine devam ederken, İskele Belediye Veznesi Arife Günü olan 12 Mayıs Çarşamba günü 08.00-12.00 saatleri arasında açık olacak. İskele Belediyesi Sağlık Birimi tarafından 5 Şubat’tan bu yana aralıksız yapılan PCR Testleri ise bayram süresinde yapılmayacak. İskele Belediyesi Halk Plajı’nda bulunan Makenzi Büfe Bayramın birinci günü kapalı olurken, Babutsa Büfe rutin işleyişine devam edecek. İskele Belediyesi Zabıt Birimi de bayram süresince on-call hizmet verecek. Vatandaşlar herhangi bir sorun bildirimi için 0548 810 11 16 numaralı ALO ZABITA hattına ulaşabilecek. İskele Belediyesi’ne ise bayram süresince 0548 810 11 77 numaralı telefonlardan ulaşılabilecek.

TEMİZLİK, SU VE DEFİN İŞLEMLERİ KESİNTİSİZ DEVAM EDECEK

İskele Belediyesi; halka hizmet anlayışı çerçevesinde tatil günlerinde herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için önlemlerini aldı. Bayramın birinci günü olan 13 Mayıs Perşembe günü başlayıp 3 gün sürecek bayram tatili süresince İskele Belediyesi Temizlik İşleri Birimi, Su İşleri Birimi ve Defin İşleri Birimi kesintisiz hizmet verecek. İskele ve köylerinde rutin temizlik işlerine devam edecek olan birime herhangi bir sorunda 0548 810 11 05 numaralı telefondan ulaşılabilecek. Herhangi bir arıza ya da kesinti durumunda ise Su İşleri Birimi’ne 0548 810 11 09 numaralı telefondan Birim Sorumlusu Sabri Kurukafa’ya ya da 0548 810 12 29 numaralı telefondan Teknik Sorumlu Veli Çağakanlı’ya, Cenaze-defin işleri ve genel sorun bildirimi için ise Ustabaşı Cengiz Er’e 0548 810 11 05 numaralı telefondan ulaşılabilecek.

VEZNE ARİFE GÜNÜ 08.00-12.00 SAATLERİ ARASINDA AÇIK OLACAK

İskele Belediye Veznesi de vatandaşların tatil süresince su herhangi bir mağduriyet yaşamaması için Arife Günü olan 12 Mayıs Çarşamba 08.00-12.00 saatleri arasında hizmet verecek. Su kartlarına su yüklemesi ayrıca, İskele Belediyesi önünde bulunan PAYPOINT aracılığıyla da 7 gün 24 saat boyunca yapılabilecek.

İSKELE’DE PCR TESTLERİNE BAYRAM SÜRESİNCE ARA VERİLECEK

İskele Belediyesi’nin Sağlık Bakanlığı ile işbirliğinde 5 Şubat’tan itibaren başlattığı İskele Belediyesi Sağlık Birimi tarafından ücretsiz olarak yapılan PCR Testlerine ise bayramda ara verilecek, Arife Günü ise 08.30-12.00 saatleri arasında yapılacak. Pazar hariç her gün yapılan PCR Testleri, 17 Mayıs Pazartesi günü yeniden yapılmaya başlanacak.

MAKENZİ BÜFE 1.GÜN KAPALI OLACAK

BABUTSA BÜFE RUTİŞ İŞLEYİŞİNE DEVAM EDECEK

İskele Belediyesi Halk Plajı’ndaki büfeler de Covid-19 virüsü nedeniyle pandemi kuralları çerçevesinde hizmetini sürdürüyor. Ancak bayramın birinci günü olan 13 Mayıs Perşembe Makenzi Büfe Kapalı olacak, Babutsa Büfe ise normal işleyişini devam ettirecek.

ŞİKÂYETLER İÇİN ALO ZABITA DEVREDE OLACAK

Öte yandan, Covid-19 salgını süresince yoğun mesai harcayan iskele Belediyesi Zabıt Birimi de bayram süresince on-call hizmet verecek. İskele ve köylerinde yaşanabilecek herhangi bir olumsuzluk durumunda, bir yıldır hizmet veren Alo Zabıta, bayramda da aktif olacak. Vatandaşlar gördükleri herhangi bir olumsuzluğu ya da şikâyet ve önerilerini Alo Zabıtadan Zabıta Amiri Bilal Dericioğlu’na 0548 810 11 16 numaralı telefondan ya da WhatsApp üzerinden ulaşabilecekler.

İskele Belediyesi’ne Bayram tatili süresince ulaşılabilecek telefon numaraları:

Genel sorun :0548 810 11 77

Ustabaşı :0548 810 11 05

Su İşleri :0548 810 11 09/ 0548 810 12 29

Defin İşleri :0548 810 11 05

Temizlik :0548 810 11 07

Alo Zabıta :0548 810 11 16

İskele ’de acil durumlar için kullanılacak diğer numaralar ise şöyle;

Orman Yangın : 177

Polis İmdat :155

Acil Servis :112

Yangın :199

İskele Polis Müdürlüğü:371 23 33

İskele Sağlık Merkezi :371 23 19