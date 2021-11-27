İskele'ye Long Beach'ten sonra bir halk plajı daha.. Kalecik halk plajında çalışmalar sürüyor

Kalecik Köyü yakınlarında İskele Belediyesi’ne ait alanda yapımına başladığımız, 7’den 70’e herkesin kullanabileceği, Kalecik Halk Plajı ve Yeşil Alan Rekreasyon Projesi’nin yapımı sürüyor. Ekipler, söz konusu proje kapsamında yer alan yürüyüş yolunun yapımına başlandı.
Toplam 11. 600 metrekarelik alandan yapılan çalışmalarla söz konusu plajın kullanılır hale getirilmesi ve halkın hizmetine açılması hedefleniyor. Halkın ücretsiz kullanabileceği plajda, ihtiyaçların karşılanmasına olanak sağlanması için İskele Belediyesi’ne ait büfe, Duş yerleri, soyunma kabinleri ve WC de bulunacak. Söz konusu projenin yapılacağı yerde 55 araçlık park yeri de bulunuyor.
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