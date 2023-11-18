İskele'ye Türk Deniz Kuvvetleri muharip kuvvet kuruyor

Başta Karadeniz'e yönelik "NOTA çıkışı" olmak üzere Türkiye medyasına bomba gibi düşen yeni açıklamanın satır arasında KKTC ayrıntısı dikkat çekti. İskele bölgesinde yeni bir üs yaptıklarını söyleyen Türkiye Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Deniz Kuvvetleri’nin daimi olarak orada konuşlanacağını açıkladı… Bu, Türk Deniz Kuvvetleri'nin KKTC’ye doğrudan "muharip kuvvet kuracağı" anlamına geliyor...

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Karadeniz'in güvenliği hususunda önemli açıklamalarda bulundu. Tatlıoğlu, "Karadeniz Bölgesi'nde muhtelif sıkıntılar var. NATO, Karadeniz'de bazı tedbirler almaya çalışıyor. Ancak Karadeniz'de bu tedbirleri biz kendimiz alacağımızı ifade edip NATO'yu veya Amerika'yı Karadeniz'de istemediğimizi beyan ediyoruz” dedi.

Yunanistan’ın gemi sayısının Türkiye’ye göre çok daha düşük seviyedeyken şu anda neredeyse aynı seviyeye geldiğini belirten Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, "Dolayısıyla gemi ihtiyaçlarımız var çeşitli platformlarda. Dünyanın her yerinde faaliyetlerimizi icra ediyoruz" diye konuştu.

Tatlıoğlu, düzensiz göçle de mücadeleye başladıktan sonra göçmen sayısının yüzde 98 azaldığını söyledi.

Türk Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, “Kıbrıs'ta, Mağusa'nın Kuzeydoğu'sunda yeni bir deniz üssü inşa ediyoruz. Türk Deniz Kuvvetleri, daimi olarak orada konuşlanacak.” dedi.

"2 GEMİMİZLE LİBYA BÖLGESİNİN HAVA SAVUNMASINA DESTEK SAĞLIYORUZ"

"Yaptığımız faaliyetlerde çok kararlıyız. Doğu Akdeniz, Karadeniz’deki hak menfaatlerimizi Deniz Kuvvetleri olarak koruyoruz" diyen Oramiral Tatlıoğlu, "Libya olaylarıyla ilgili olarak gemilerimizi Libya’nın önüne yolladık. İlk baştan 4 fırkateynimizi yolladık. Bunlar Hafter’in büyük İHA’ları var, karşı tarafta olan grubun. Bizim fırkateynlerimizden attığımız güdümlü mermilerle 3 tanesini bunların düşürdük. Şu an itibariyle 2 gemimizle Libya bölgesinin hava savunmasına destek sağlıyoruz. Çok zorlandık. Karaya basmadan 6 ay bu görevleri yapmak zorunda kaldılar" açıklamasında bulundu.

Programda Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu da konuşma yaptı. Salondaki program askeri marşların söylenmesiyle sona erdi.

Etkinlikler çerçevesinde gerçekleştirilen tören yürüyüşüne uçak ve helikopterler eşlik etti.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, "Amacımız şu, Montrö’ye uyulsun. Biz Karadeniz’de bütün güvenliği sağlarız Türkiye olarak. Karadeniz’i bir Orta Doğu’ya çevirmesinler. Herhangi bir ülke veya NATO’nun girmesini istemiyoruz" dedi.

Deniz Astsubay Okulları’nın kuruluşunun 133. yıl dönümü nedeniyle Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu’nda tören düzenlendi. Törende konuşan Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Türkiye’nin çevresinde yaşanan olaylar ve Deniz Kuvvetleri olarak yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Son dönemde Karadeniz’de çok önemli ekonomik gelişmeler yaşandığını ve Batı Karadeniz’de 710 milyar metreküp doğal gazın bulunduğunu hatırlatan Tatlıoğlu, "Şu anda ekonomik anlamda da Karadeniz bizler için daha da büyük bir öneme sahip. Biz Karadeniz’de faaliyetlerin sürdürmek için sürekli varlık gösteriyoruz. Karadeniz’de güvenlik ve istikrarın idamesi için artarak gemilerimizle bölgede bulunmaya devam ediyoruz. Karadeniz bölgesinde muhtelif sıkıntılar var, biliyorsunuz. 2008 senesinde Gürcistan ve Rusya ile başlayan gerilimler Güney Osetya, Kuzey Osetya problemleri, Abhazya yine aynı şekilde problemleri, Kırım’ın işgal edilmesi 2014, 2018 Kerç Boğazı, yine 2022’de başlayan Ukrayna Rusya Savaşı Karadeniz’deki jeopolitik mücadelede yeni bir dönem başlattı. Bildiğiniz gibi NATO, Karadeniz’de bazı tedbirler almaya çalışıyor. Ancak Karadeniz’de bu tedbirleri biz kendimiz alacağımızı ifade edip NATO’yu veya Amerika’yı Karadeniz’e istemediğimizi beyan ediyoruz" diye konuştu.

"KARADENİZ’İ BİR ORTA DOĞU’YA ÇEVİRMESİNLER"

Ukrayna - Rusya Savaşı’ndan 400’ün üzerinde Karadeniz’e dökülen mayın olduğunu hatırlatan Tatlıoğlu, bunlardan 17 tanesinin Türk sahillerine geldiğini söyledi. Mayınların sondaj gemilerine zarar vermemesi için çabaladıklarını anlatan Tatlıoğlu, şöyle konuştu:

"Dolayısıyla Karadeniz’de çok ciddi bir mücadele içindeyiz. Karadeniz’de tahıl koridorunu da biz güvenlik altına alıyoruz. Her ne kadar tahıl koridoru 2023’te kapanmış olsa da tekrar açılması için girişimler devam ediyor. Bu tahıl koridorundaki bütün mayınla ilgili tehlikeleri Deniz Kuvvetleri olarak bertaraf ediyoruz. Amacımız şu, Montrö’ye uyulsun. Biz Karadeniz’de bütün güvenliği sağlarız Türkiye olarak. Karadeniz’i bir Orta Doğu’ya çevirmesinler. Herhangi bir ülke veya NATO’nun girmesini istemiyoruz."

"YUNANİSTAN SÜREKLİ OLARAK GERGİNLİĞİ ARTIRICI FAALİYETLERDE BULUNUYOR"

Ege Denizi’nde tarih boyunca Yunan egemenliğinin olmadığına dikkati çeken Tatlıoğlu, tarih içinde Ege’de yaşananları anlattı. Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Yunanistan ile 8 tane temel sorun olduğunu, bunun 7’sinin Deniz Kuvvetleri ile ilgili olduğunu ifade ederek şunları kaydetti:

"Bunların çözülmesiyle ilgili çaba harcamak yerine Yunanistan sürekli olarak gerginliği artırıcı faaliyetlerde bulunuyor. Örneğin savunma bütçesini gittikçe artırıyor. Fransa’da Belharra Sınıfı 4 tane fırkateyn alıyor. 18 alacaktı 6 tane daha arttırdı 24 tane Rafale uçak alıyor. ABD, batıda komşumuz oldu. 3 büyük üssü var şu an Yunanistan’da. Gayri askeri statüdeki adalar var. 23 adet bu adalar, bunun 19 tanesini silahlandırdı. Egemenliği, aidiyeti tartışmalı olan adalarımız ve kayalıklarımız var. Bunlara kendi adalarıymış gibi ziyaret tertipleyerek kendilerinin gibi göstermeye çalışıyorlar. Bir taraftan uygun ortam bulununca kendi stratejilerini dikte etmeye çalışıyorlar. Yunanistan batısındaki karasularına 2020 yılında 12 mile çıkarttı. Şu mesajı vermeye çalışıyor. Fırsatını bulursam Ege’de de 12 mile çıkaracağım."

Yunanistan’ın Avrupa Birliği’ni de arkasına alarak adaların kendilerine ait olduğunu kanıtlamaya çalıştığını söyleyen Tatlıoğlu, "Sürekli tacizde bulunuyor. Deniz karakol uçaklarımız, uçaklarımız, helikopterlerimize, gemilerimize. Toplamda 32 tane taciz var ve bu tacizler artarak devam ediyor. Biz Libya’daki meşru hükümeti destekliyoruz. Ancak Fransa ve Yunanistan bu desteğimize engel olmak maksadıyla bir harekat başlattı. Bu harekatta bizim Libya’ya, meşru hükümetine verdiğimiz desteği azaltmaya çalışıyor. Bu nedenle de Libya’nın kuzeyinde bir harekat icra ederek bizim Libya ile olan irtibatımızı kesmeye çalışıyor. Yine başka gerginliği tırmandırıcı faaliyeti ise Ege Denizi’nde muhtelif sahalar ilan ederek, ben bu sahalarda eğitim yapacağım diyerek bizim Ege Denizi’ni kullanmamızı engelliyor" ifadelerini kullandı.

"ORTAK TATBİKATLAR YAPARAK TÜRK DENİZ KUVVETLERİ’Nİ, BİZLERİ CAYDIRMA NİYETİNDELER"

Akdeniz’de de muhtelif sorunların yaşandığına vurgu yapan Tatlıoğlu, Doğu Akdeniz’de 3 havzada ciddi miktarda doğal gaz ve petrol bulunduğunu ifade etti. Bu nedenle Doğu Akdeniz’de bir güç mücadelesinin yaşandığını dile getiren Tatlıoğlu, şöyle devam etti:

"Doğu Akdeniz’de hiçbir devlet, tek başına deniz yetki alanı ilan edemez. Çünkü çok fazla ülke var ve birbirine kilit halinde yetki alanları var. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ni Kıbrıs’ın güneyinde, Yunanistan Girit’in güneyinde muhtelif deniz yetki alanları ilan ederek oradaki zenginliklere tek başına sahip olmaya çalışıyor. Doğu Akdeniz’de Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, İsrail ve Mısır, Türkiye’nin karşısında bir blok oluşturmuş durumda. Bu bloğa da en büyük desteği Fransa ve Amerika veriyor. Bu destekle Türkiye’ye bir bloklaşma içindeler. Ortak tatbikatlar yaparak Türk Deniz Kuvvetleri’ni, bizleri caydırma niyetindeler. Yunanistan’ın amacı bölgesel liderlik rolünü ele almak. Yunanistan yapmış olduğu bütün uygulamalarda çifte standartlı bir uygulama içinde. Örneğin İtalya ila deniz yetki alanlarını belirlerken kendi adalarına deniz yetki alanı vermiyor, adaların yetki denizalanı yok diyor. Bizle böyle bir anlaşma yapacağı zaman 10 kilometrekarelik Meis adasına 41 bin kilometrekare deniz yetki alanı istiyor."

İTALYAN GEMİLERİ ENGELLENDİ

Oramiral Tatlıoğlu, Yunanistan’ın Türkiye’yi Eastmed Doğalgaz Boru Hattı projesi çerçevesinde Doğu Akdeniz’deki denklemin dışında tutmaya çalıştığını belirterek, "İtalya’yı da kullanıyorlar. İtalyan gemileri geldi, Eastmed Projesi çerçevesinde çalışma yapmak istiyoruz dediler ancak engelledik. Kabul edemeyiz dedik. Çünkü bunun Yunanistan’ın projesi olduğunu biliyoruz. Kendi deniz yetki alanlarımız içinde buna müsaade etmedik" dedi.

"ÇOK CİDDİ OLARAK BİZİ SAVAŞIN EŞİĞİNE GETİREN ENGELLEMELERDİR"

Türkiye’nin Akdeniz’de Birleşmiş Milletler’e deklare ettiği sahaya hiç kimseyi sokmayacaklarını anlatan Tatlıoğlu, "Burada hiç kimseye müsaade etmeyiz. Buradaki bütün zenginlikler Türkiye’ye aittir diyoruz. Biz de karşılık olarak Türk Petrolleri Anonim Ortaklığı’na arama yapmaları için de sahaları vermiştik. Bu sahalarda doğal gaz ve petrol aramaları yapıyoruz. Aynı sahalarda onlar da yapmak istiyorlar. Şu ana kadar toplam 35 gemiyi engelledik. Bu engellemeleri zaman zaman basından takip ediyorsunuzdur. Bazıları da basına verilmiyor. Çok ciddi olarak bizi savaşın eşiğine getiren engellemelerdir. Biz kendimiz onları engellememize ilave olarak burada, kendi kıta sahanlığımızda doğal gaz ve petrol aramaya devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

"BİZ KIBRIS’IN HERHANGİ BİR PARÇASINA TÜRKİYE’YE TEHDİT OLUŞTURABİLECEK BİR GÜCÜN GELMESİNİ İSTEMİYORUZ"

"Kıbrıs yine ayrı bir sorun alanımız Yunanistan’la" diyen Tatlıoğlu, "Kıbrıs bizim için çok önemli. Bildiğimiz gibi Akdeniz’in en büyük üçüncü adası. Çok stratejik bir yerde. Süveyş kanalına yakın olması, tüm Doğu Akdeniz’i kontrol etmesi açısından çok önemli. Biz Kıbrıs’ın herhangi bir parçasına Türkiye’ye tehdit oluşturabilecek bir gücün gelmesini istemiyoruz. Türkiye’ye karşı satıhtan satha füze sitemlerinin konuşlanmasını, yine hava savunma sistemlerinin konuşlanmasını istemiyoruz. Son olarak 2021 yılında bir deklarasyonda bulunduk. Dedik ki, Kıbrıs’ta 2 devletli çözümden başka hiçbir çözümü kabul etmiyoruz" ifadelerine yer verdi