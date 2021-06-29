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İşkence değil zayıflama aleti!

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Kanada’da Otago Üniversitesi’nden bilim insanları ‘dünyada bir ilk‘ diye bir zayıflama aleti tanıttı. Alet alt ve üst dişleri mıknatısla birbirine kenetleyerek ağzın açılmasını engelliyor.
İşkence değil zayıflama aleti!

‘DentalSlim Diyet Kontrolü’ adı verilen alet araştırmanın başındaki rektör yardımcısı Prof. Paul Brunton’a göre ‘obeziteyle mücadele eden insanlar için etkili, güvenli ve uygun fiyatlı.’

Bir dişçi tarafından alt ve üst arka dişlere takılan mıknatıslarla kullanıcı ağzını yalnızca 2 milimetre açabiliyor. Bu sayede yalnızca sıvıyla besleniliyor ancak bu durum konuşma ya da nefes alıp vermeyi etkilemiyor. Acil bir durum halinde alet kolaylıkla çıkarılabiliyor.

Üniversitenin Dunedin şehrinde yaptığı deneyde yedi obez katılımcı iki haftada ortalama 6,36 kilo verdi.

İnsanların kilo vermesinde en büyük engelin uyum süreci olduğunu belirten Brunton “Bu alet insanların yeni alışkanlıklar edinmesini sağlayarak düşük kalorili bir diyete uymasını sağlıyor” dedi.

 

Üniversite açıklamasında, son dönemde yapılan araştırmalara dikkat çekilerek dünya çapında 1,9 milyar yetişkinin aşırı kilolu olduğunu ve 650 milyonunun obez olduğu belirtildi. Fazla kilolu veya obez olmanın yılda yaklaşık 2,8 milyon ölümle sonuçlandığı ifade edildi.

Bariatrik cerrahinin (kilo kaybı için çeşitli obezite operasyonlarına verilen genel isim), ölümcül obezitenin yönetiminde önemli rol oynamakla birlikte bu ‘küresel salgını‘ yönetmek için yeterli olmadığı belirtildi. Bu operasyonların maliyetine ve hastaları için tatsız olabilen sonuçlarına dikkat çekildi.

Alet sosyal medyada işkence aletine benzetilerek eleştirildi.

Bir Twitter kullanıcısı “Müthiş, ben de kısa boylu insanları uzatmaya yardımcı olacak fikrimi sunmak istiyorum diyerek” yüzyıllar öncesinden kalma bir işkence aletinin fotoğrafını paylaştı.

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