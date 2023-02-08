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İskenderun Limanı hala yanıyor

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından İskenderun Limanı'nda devrilen konteynerde başlayan yangın, üçüncü gününde de devam ediyor.
İskenderun Limanı hala yanıyor

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından, Hatay'daki İskenderun Limanı'nda devrilen konteynerlerde çıkan yangın sürüyor.

Dün Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait uçaktan "yangın söndürme topu" da alevleri söndürmeye yetmedi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), müdahalenin ardından önce "İskenderun Limanı'nda meydana gelen yangın, Kara Kuvvetlerimize ait helikopterler ve Hava Kuvvetlerimize ait uçağın havadan müdahalesi ile söndürüldü" açıklaması yaptı. Ancak daha sonra açıklama revize edildi ve "İskenderun Limanı'nda meydana gelen yangına, Kara Kuvvetlerimize ait helikopterler ve Hava Kuvvetlerimize ait uçak ile havadan müdahale edildi" ifadeleri kullanıldı.

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