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İskenderun'da camide aerobik yapılması tartışma yarattı

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İskenderun'da bir camide cemaate spor yaptırılması tartışmalara yol açtı. Cemaatten bazı kişiler, "Sporlarını çıkıp cami avlusunda yapsınlar" derken, sosyal medyada Ayasofya'daki bale pozuna soruşturma açıldığı hatırlatıldı.
İskenderun'da camide aerobik yapılması tartışma yarattı

İskenderun'da bir camide cemaate spor yaptırılması tartışmalara yol açtı. Cemaatten bazı kişiler, "Sporlarını çıkıp cami avlusunda yapsınlar" derken, sosyal medyada Ayasofya'daki bale pozuna soruşturma açıldığı hatırlatıldı.

Leyla Alaton’un Ayasofya’da bale figürü sergileyen kadın paylaşımı tartışılırken, İskenderun’da camide spor yapılması yeni bir tartışmaya neden oldu.

 İskenderun Gençlik ve Spor Müdürlüğü’ne bağlı gençlik merkezi tarafından “Namaz da bereket, Spor da hareket var” adlı proje ile İskenderun Kaptan Paşa adlı camiye sabah namazına giden cemaate cami içerisinde spor yaptırılıyor.

Paşa Karaca Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden oluşan gönüllü bir grup önce cami cemaati ile birlikte namazlarını kılıyor daha sonra ise antrenör nezaretinde cemaate, cami içerisinde sabah sporu yaptırılıyor. Sadece perşembe günleri yapılan bu uygulamanın haftada 2 güne çıkarılması planlanıyor.

Cami cemaatinden “Cami içersinde kahvaltı veya çorba ziyafeti verenlere tanık olduk da jimnastik yapanlarını da ilk kez görüyoruz. Bu gidişle Allah muhafaza pansiyon niyetine turistlere de kiralayabilirler! Gidişat İslamiyet adına hiç de iyiye gitmiyor. Camiler ibadet içindir. Sporlarını çıkıp cami avlusunda yapsınlar” diyerek tepki gösterenler de oldu.as-003.jpgekran-alintisi-020.jpg

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