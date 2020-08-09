  • BIST 1.061
  • Altın 477,157
  • Dolar 7,2075
  • Euro 8,4903
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 31 °C
SON DAKİKAKTMMOB Yerbilim Mühendisleri Odası Başkanı Vadilili : Ne kadar su var ?

İskenderun'da cenazeler karıştı, yanlışlıkla Suriye'de gömüldü

»
Mezarlar Açıldı!
İskenderun'da cenazeler karıştı, yanlışlıkla Suriye'de gömüldü

Hatay’ın İskenderun ilçesinde özel bir hastanede tedavi gören ve hayatını kaybeden iki kişinin cenazesi karışında gergin saatler yaşandı. Türk vatandaşın naaşının Suriyeli bir aile tarafından teslim alınarak Reyhanlı ilçesinde kimsesizler mezarlığına gömüldüğü ortaya çıktı.

Hatay İskenderun'da hastanede tedavi gören Mehmet Şahin’in vefat edince morga kaldırıldı. Morgda üzerinde isim yazan naaşın babalarına ait olmadığını fark eden Behzat ve Fikret Şahin kardeşler, hastane yetkililerine haber verdi.

Yapılan araştırmada Mehmet Şahin’in cenazesinin aynı gün vefat eden ve morga konan Suriyeli Abdulkadir Cuma Burka’nın yakınları tarafından teslim alınarak Reyhanlı ilçesinde Suriyeliler mezarlığında defnedildiği anlaşıldı.

'Boynunda ismi vardı, babamıza çok benziyordu'

Bunun üzerine Burka’nın yakınları hastaneye çağrıldı. İki ailenin hastane önünde karşılaşmalarında yaşanan tartışmada Burka ailesi, “Bize cenazeyi hastaneden biri teslim etti. Biz de baktığımızda boynunda ismi yazıyordu. Donmuş ve şişmişti. Babamıza çok benziyordu" dedi.

Sinirlerin gerildiği hastanede Şahin ailesi, Suriyeli Burka ailesinin Reyhanlı'ya defnettiği cenazenin tekrar getirilmesini istedi. Gergin anların yaşandığı hastaneye polis çağrıldı. Polisler, tarafları sakinleştirerek olay çıkmasını önledi.

Savcılık kararıyla Reyhanlı'ya defnedilen Mehmet Şahin'in mezarı açıldı. Oğulları tarafından teşhis edilmesinin ardından şahsın naaşı mezardan çıkartılarak İskenderun'a getirildi.

Suriyeli Abdulkadir Cuma Burka’nın yakınları da kendi cenazelerini alarak defnedilmek üzere Reyhanlı'ya götürdü. Mehmet Şahin'in yakınları karışıklıktan dolayı hastane görevlileri hakkında hukuki işlem başlatacaklarını söyledi.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye'ye Giriş-Çıkışlarda Uygulanan Pcr Testleri İçin Yeni Düzenleme…09 Ağustos 2020 Pazar 13:12
  • Ekonomist Refet Gürkaynak: Dış mihrakla zerre alakası olmayan, yüzde yüz yerli yapım bir kriz09 Ağustos 2020 Pazar 10:28
  • Tedavi amaçlı başladığı yüzmede madalyalara doymuyor09 Ağustos 2020 Pazar 09:56
  • Türkiye'den yeni uyarı notu: 10-11 Ağustos'ta Akdeniz'de atış eğitimleri icra edilecek09 Ağustos 2020 Pazar 00:27
  • DEVA Partisi'nden Türk Lirası için 10 maddelik çözüm önerisi08 Ağustos 2020 Cumartesi 23:17
  • Davutoğlu: Görevimiz bir bakanı korumak değil, Türk Lirası'nı korumak08 Ağustos 2020 Cumartesi 23:16
  • Altun: Son 20 yılda medyada çoğulculuk ve çeşitlilik arttı08 Ağustos 2020 Cumartesi 18:49
  • Yunan Medyası: Türk donanmasına ait gemilerde hareketlilik var!08 Ağustos 2020 Cumartesi 18:46
  • Muharrem İnce bombayı patlattı08 Ağustos 2020 Cumartesi 15:17
  • Bıtlıs'te 4,6 Büyüklüğündekı Deprem08 Ağustos 2020 Cumartesi 10:49
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti