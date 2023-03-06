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İskenderun’da deniz yükseldi sahil yolu su altında kaldı

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde denizin yükselmesi sonucu bazı cadde ve sokaklarda su baskını yaşandı.
İskenderun’da deniz yükseldi sahil yolu su altında kaldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün Twitter hesabından deprem bölgelerinde olumsuzsuz hava koşullarına ilişkin yaptığı uyarıların ardından gece geç saatlerde Hatay’ın İskenderun ilçesinde fırtına etkili olmaya başladı. İskenderun ilçesinde fırtına nedeniyle denizde yükselme meydana geldi. Deniz suyunun yükselmesi sonucu balıkçı barınağından başlayarak birkaç yüz metre çevresinde baskınlar oluştu. Atatürk Anıt Alanı ve Atatürk Caddesi su altında kalırken, yakındaki sokaklarda da olumsuzluklar yaşandı.

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle İskenderun’un bazı bölgelerinde yarık ve göçüklerin oluştuğu caddeler, polis ekipleri tarafından güvenlik şeridi çekilerek kapatıldı.

Ayrıca denizin yükselmeye başladığı sarıda saat 23.49’da Payas ilçesi İskenderun Körfezi açıklarında meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem halkta endişeye neden oldu. 

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