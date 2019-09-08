İSKİ’ye ait bir araç 1 kilometre yol yaptı, 42 bin 794 litre motorin tüketti!

Sayıştay, İSKİ'ye ait bir aracın, sadece 1 kilometre yol yaptığı halde 1 yılda 42 bin 794 litre motorin tüketmiş gibi gösterildiğini ortaya çıkardı.

İSKİ'nin hesaplarını inceleyen Sayıştay, araçların kullanımını denetleyecek bir takip sistemi olmadığını, İSKİ kayıtlarında bulunmayan araçlara da yakıt temin edildiğini belirledi.

Sayıştay'ın tespitine göre, bir araç 100 kilometrede ortalama 4-5 litre motorin tüketirken, İSKİ'nin araçları kilometre başına 20-63 litre yaktı.

Sözcü’den Erdoğan Süzer’in haberine göre, en son geçen yıl yayımlanan 2017 yılı İSKİ denetim raporuna göre, takip sistemi kurulmadığı için Sayıştay, yıl boyunca binlerce kilometre yol kat eden İSKİ'ye ait araçların İSKİ'nin resmî işlerinde mi yoksa başka kurum ya da kişiler için mi kullanıldığına ilişkin denetimi yapamadı.

3-5 LİTRE YERİNE, 20-63 LİTRE HARCANDI

İSKİ araçlarının bir yıl içinde yaptığı kilometrelerle harcadığı yakıtları tek tek inceleyip tablo halinde ortaya koyan Sayıştay, birçok binek ve hafif ticari aracın her 100 km'de 20 ile 63 litre motorin tükettiğini tespit etti. Araçların üreticileri tarafından belirtilen ortalama tüketim değerlerinin 100 kilometrede 4 ila 5 litre olduğu halde 60 litreyi geçen aşırı akaryakıt tüketimin sebeplerinin araştırılması gerektiği belirtilen Sayıştay raporunda, “Yakıt alımları doğru kabul edilse araç kilometre bilgilerinde, araç kilometre bilgileri doğru kabul edilse de yakıt alım tutarlarında bir hata olduğu açıktır. Bu ise aracın görev, kilometre, yakıt denetimlerini engellemektedir” denildi.

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