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İskoç parlamentosu referanduma onay verdi

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İskoç parlamentosu referanduma onay verdi
İskoçya parlamentosunda yapılan oylamada Büyük Britanya’dan ayrılma referandumuna onay çıktı. Londra, AB’den çıkma süreci tamamlanmadan İskoçya’nın bağımsızlık referandumu yapmasına izin vermiyor.

Büyük Britanya'nın Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma sürecini başlatacak olan notasını Brüksel'e göndermesine bir gün kala İskoçya parlamentosunda bağımsızlık için ikinci bir referandum yapılmasına yeşil ışık yaktı.

Parlamentoda 69’a karşı 59 oyla kabul edilen tasarı, İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon'a referandum yapma izni için resmen Londra hükümetine başvurma yetkisi veriyor. Referandum sonucunun hukuki bağlayıcılığının olması için Londra'nın onayı gerekiyor.

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İSKOÇLAR AB'DE KALINMASINI İSTEMİŞTİ

İskoçya'da 2014 yılında yapılan bağımsızlık referandumunda İskoçların yüzde 55'i Büyük Britanya'da kalınması yönünde oy kullanmıştı.

İskoç hükümeti Haziran 2016'daki Brexit referandumunda AB'nin siyasi ve ekonomik yapısından ayrılma kararı çıkmasıyla şartların değiştiğini vurguluyor. Brexit referandumunda İskoçların yüzde 62'si AB'de kalınmasından yana oy kullanmıştı.

"ŞİMDİ UYGUN BİR ZAMAN DEĞİL”

İngiltere hükümeti şu anda yeni bir bağımsızlık referandumuna karşı çıkıyor. Başbakan Theresa May, son olarak pazartesi günü yaptığı açıklamada böyle bir halk oylaması için "şimdi uygun bir zaman” olmadığını kaydetti.

AB'den ayrılma mektubunu Çarşamba günü  Avrupa Birliği Komisyonu'na gönderecek olan May, AB ile Brexit müzakerelerinin gündemde olduğunu ve ‘tüm gerçekler bilinmeden' İskoç halkına böyle önemli bir kararın sorulmasının ‘haksızlık' olacağını belirtti.

İskoçya Başbakanı Sturgeon, Büyük Britanya'nın AB'den ayrılışı tamamlanmadan 2018 sonbaharı ile 2019 yılı ilkbaharı arasında bağımsızlık referandumu yapılmasını planlıyor. May ise Brexit tamamlanmadan İskoçya'da Birleşik Krallık'tan ayrılma referandumu yapılmasına kesinlikle karşı çıkıyor.

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