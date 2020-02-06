  • BIST 123.358
  • Altın 301,488
  • Dolar 5,9838
  • Euro 6,5817
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAMaronit topluluğu temsilcisi: “Yeşil Hat Tüzüğü’nde öngörülen değişiklikler bizi etkilerse biteriz”

İskoçya Maliye Bakanı, 16 yaşındaki bir çocukla mesajlaştığı iddiaları üzerine istifa etti

» »
İskoçya Maliye Bakanı, 16 yaşındaki bir çocukla mesajlaştığı iddiaları üzerine istifa etti
İskoçya Maliye Bakanı, 16 yaşındaki bir çocukla mesajlaştığı iddiaları üzerine istifa etti

İskoçya Maliye Bakanı Derek Mackay, 16 yaşındaki bir erkek çocukla sosyal medya aracılığıyla altı ay boyunca mesajlaştığı iddiaları üzerine istifa etti.

İskoçya’da yayınlanan The Scottish Sun gazetesi Derek Mackay’in altı ay boyunca 16 yaşındaki bir erkek çocuğa Instagram ve Facebook üzerinden tam 270 mesaj gönderdiğini belirtti. Gazete tarafından yayımlanan mesajlarda Mackay’in çocuğa ‘şirin olduğunu’ söylediği, yeni saç tıraşı hakkında konuştuğu; ayrıca onu akşam yemeğine, ragbi maçına ve parlamentodaki etkinliklere davet ettiği görüldü.

Gazete, çocuğun annesinin İskoçya Özerk Yönetimi Başbakanı Nicola Sturgeon’a giderek bakanın görevden alınmasını istediğini de belirtti.

'Aptalca davrandım ve gerçekten çok üzgünüm'

İddiaların ardından gözlerin çevrildiği Derek Mackay, “Yaptıklarımın sorumluluğunu tamamıyla alıyorum. Aptalca davrandım ve gerçekten çok üzgünüm. Söz konusu kişiden ve ailesinden açıkça özür diliyorum” açıklamasında bulundu.

Mackay ayrıca Sturgeon’a istifasını sunduğunu da söyledi, “Hükümette hizmet etmek büyük bir ayrıcalıktı ve ben iş arkadaşlarımı, destekçilerimi hayal kırıklığına uğrattığım için üzgünüm” ifadelerini kullandı.

İstifayı kabul ettiğini açıklayan Nicola Sturgeon ise “Derek hükümete kaydadeğer katkılarda bulundu. Ancak davranışının gereken standartları karşılamakta başarısız olduğunun farkında” dedi.

Skandal, Derek Mackay’in parlamentoda bakanlığının bütçesine dair yapacağı sunumun hemen öncesinde patlak verdi.

Mackay’in Nicola Sturgeon'dan sonra İskoçya Ulusal Partisi'ne liderlik etmesi bekleniyordu.

2013 yılında eşcinsel olduğunu açıklayarak eşinden ayrılan Mackay’in iki oğlu bulunuyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Schengen vizesine başvuruda yeni kurallar05 Şubat 2020 Çarşamba 13:14
  • İkinci Dünya Savaşı'nda düşen Sovyet uçağının enkazı Karadeniz’den çıkarıldı.05 Şubat 2020 Çarşamba 13:04
  • İki Türk’ün İsmi AB’nin Yaptırım Listesine Alındı05 Şubat 2020 Çarşamba 12:13
  • Almanya, 1 Mart itibariyle nitelikli iş gücü için kapılarını açıyor05 Şubat 2020 Çarşamba 10:58
  • İngiltere, Hibrit Dahil Fosil Yakıtla Çalışan Tüm Araçların Satışı 2035'te Sona Erecek05 Şubat 2020 Çarşamba 10:51
  • AB, Trump'ın 'Yüzyılın Anlaşması' Planını Reddetti05 Şubat 2020 Çarşamba 10:26
  • BM'den Yunanistan'a "Adalardaki Göçmenleri Ana Karaya Taşıyın" Çağrısı04 Şubat 2020 Salı 10:52
  • AB-Türkiye İlişkileri Kritik Aşamada İddiası03 Şubat 2020 Pazartesi 12:24
  • Mülteci çocukların durumu alarm veriyor02 Şubat 2020 Pazar 19:08
  • Dünya koronavirüse karşı önlem alıyor02 Şubat 2020 Pazar 14:11
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti