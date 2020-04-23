İskoçya Özerk Yönetimi 'çıkış stratejisini' açıkladı: Bazı önlemler 2021'den sonra da sürebilir

İskoçya Özerk Yönetimi, sokağa çıkma kısıtlamalarının ne zaman kalkacağına dair "çıkış stratejisini" kamuoyuna açıkladı.

Stratejiye göre kısıtlamalar muhtemelen kademeli olarak kaldırılacak.

Bazı önlemler ise 2021'de hatta "daha sonraki yıllarda da" sürebilir

İskoçya Parlamentosu'nda konuşan İskoçya Özerk Yönetimi Başbakanı Nicola Sturgeon, kalabalıkların barlarda ve kamusal alanlarda toplanmalarının muhtemelen bir süre daha yasaklanacağını, daha sonra da kısıtlanacağını söyledi.

Nicola Sturgeon ayrıca sosyal mesafe kuralları nedeniyle tüm öğrencilerin aynı anda okula gitmelerine izin verilemeyebileceğini de belirtti.