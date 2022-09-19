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İskoçya takımı Celtic'in taraftarları İngiliz Kraliyet Ailesi'ni protesto etti

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İskoçya Premier Lig'de Celtic'le St. Mirren arasında oynanan maçta Kraliçe 2. Elizabeth için saygı duruşu esnasında Celtic taraftarları İngiliz Kraliyet Ailesi'ni "Kraliyet ailesinden nefret ediyorsan alkış tut" tezahüratlarıyla protesto etti.
İskoçya takımı Celtic'in taraftarları İngiliz Kraliyet Ailesi'ni protesto etti

İskoçya Premier Ligin 8. haftasında Celtic, The Smisa Stadı'nda St. Mirren'e konuk oldu. Maç öncesi İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth için saygı duruşunun başladığı sırada Celtic taraftarları "Kraliyet Ailesi'nden nefret ediyorsan alkış tut" tezahüratında bulundu.

Saygı duruşunun bitmesiyle sahadaki bir grup taraftarın ise Celtic taraftarlarının Kraliyet Ailesini protestosunu yuhaladığı görüldü.

Celtic Teknik Direktörü Ange Postecoglou maçın öncesinde yaptığı açıklamada, "Kraliçenin ölümüyle ilgili protokole uyacağız. Maçtan önce saygı duruşu ve bir dakikalık alkış olacak. Bu konuda üzerimize düşen sorumluluğu yerine getireceğiz. Bunu saygı çerçevesinde yapacağız. Taraftarımızın da aynısını yapmasını istiyoruz" diye konuşmuştu.

Postecoglou, maç sonrasında taraftarların Kraliyet Ailesi'ni protestosuna ilişkin yorumda bulunmadı.

Celtic'in 14 Eylül'de Shaktar Donetsk'le oynadığı maçta Celtic taraftarlarının Kraliyet Ailesi aleyhindeki hakaret içerikli pankart taşıması tepkilere yol açmıştı.

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