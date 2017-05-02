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İskoçya'da 1 Mayıs'ı çırılçıplak denize girerek kutladılar

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İskoçya'da 1 Mayıs'ı çırılçıplak denize girerek kutladılar
İskoçya'daki 1 Mayıs etkinlikleri renkli görüntülere sahne oldu. St. Andrews Üniversitesi'nde okuyan yüzlerce öğrenci 1 Mayıs sabahı çırılçıplak denize girdiler.

İskoçya'daki St. Andrews Üniversitesi'nde okuyan yüzlerce öğrenci, sabah gün ağarırken Atlas Okyanusu'nda yüzdü. Dünyanın en iyi üniversitelerinden Oxford'da da Cherwell Nehri'ne köprüden atlandı, kalabalıklar dans gösterileri izledi.

FESTİVAL HAVASINDA 1 MAYIS

Tüm dünyada dev gösterilerle kutlanan 1 Mayıs, Birleşik Krallık'taki üniversitelerde festival havasında geçiyor. İskoçya'daki St. Andrews Üniversitesi öğrencileri, 1 Mayıs'ta daha gün ağarmadan Atlas Okyanusu'na girdi.

ÇIRILÇIPLAK DENİZE GİRDİLER

'Mayıs Batışı' adıyla geleneksel olarak her yıl yapılan yüzme festivalinin aynı zamanda şans getirdiğine inanılıyor. Sabaha karşı çekilen fotoğraflarda bazı öğrencilerin çırılçıplak denize girdiği görülüyor.

Yüzyılı aşkın bir süredir 1 Mayıs'ın dans edilerek kutlandığı Oxford Üniversitesi'nde, binlerce öğrenci ve kent sakini Magdalen College önünde gün ağarırken toplandı. Doyasıya eğlenen kalabalık, çeşitli dans gösterilerini izledi.

Üniversitede her yıl 1 Mayıs'ta öğrenciler derse girmeyip kutlamaya katılıyor.

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