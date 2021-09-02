İskoçya'da koronavirüs: Aşı pasaportu uygulamasına geçilecek

İskoçya'da koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında müzik festivalleri ve futbol maçlarına girişte aşı pasaportu istenecek.

İskoçya Bölgesel Yönetimi Başbakanı Nicola Sturgeon, parlamentoda yaptığı konuşmada, son 24 saat içinde ülkede 6 bin 170 koronavirüs vakasının görüldüğünü bu sayının 10 bini geçebileceğini söyledi.

Halkı aşı olmaya ve mevcut kurallara uymaya çağıran Sturgeon, aşı sertifikası düzenlemesinin sonbahar ve kışa girerken virüsün yayılmasını kontrol etmeye yardımcı olabileceğine değindi.

Sturgeon, düzenlemeyi festivaller ve maçlara gideceklerin tam aşılı olmasını sağmak ve bu yerleri herkes için daha güvenli hale getirmek için "orantılı bir adım" olarak nitelendirdi.

Kapalı ve açık ortam etkinliklerinde istenecek

Haftaya parlamentoya gelecek olan düzenleme kapalı ortamda ayakta 500'den fazla kişinin katıldığı etkinlikler için geçerli olacak.

Ayrıca, konserler ve festivaller gibi ayakta 4 binden fazla kişinin katıldığı açık hava etkinlikleri ile toplam seyirci sayısı 10 bini geçen maçlar gibi tüm etkinliklerde de sertifika istenecek.