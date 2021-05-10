İskoçya'da pandemi sonrası bağımsızlık için referandum sözü

İskoçya'da yapılan seçimlerde arka arkaya dördüncü zaferini kazanan İskoç Milliyetçi Parti'nin (SNP) lideri Nicola Sturgeon, pandemi dönemi sonrası için bağımsızlık referandumu olacağı sözü verdi.

İskoçya'da yapılan seçimlerde arka arkaya dördüncü zaferini kazanan İskoç Milliyetçi Parti'nin (SNP) lideri Nicola Sturgeon, pandemi dönemi sonrası için bağımsızlık referandumu olacağı sözü verdi. 2014'te yapılan referandumda hayır sonucu çıkarken, İngiltere'nin AB'den ayrılması nedeniyle bu kez sonucun farklı olabileceği belirtiliyor.

Yaptığı konuşmada "İskoç halkı iradesini net şekilde ortaya koymuştur" diyen Sturgeon, referandumu Başbakan Boris Johnson'ın değil ancak mahkeme kararının durdurabileceğini söyledi. Sturgeon, Johnson'ın "Ülkemizi parçalamak istiyorlar" söyleminin ise sorumsuzca olduğunu dile getirdi.

Cumartesi günü gerçekleşen seçimlerde bağımsızlık yanlısı SNP tarihindeki en büyük zaferi elde etmiş oldu. Bugüne kadarki en yüksek katılım ile gerçekleşen seçimlerde İskoç parlamentosunda en fazla sayıda sandalyeye ulaşan parti aldığı bu güçle Londra yönetimine karşı referandum mücadelesi vermeye hazırlanıyor.

Yasal olarak Johnson'ın onayı gerekiyor

Johnson referandum seçeneğinin ancak her nesilde en fazla bir kez kullanılabilecek bir kart olduğunu belirtiyor. Birleşik Krallık yasalarına göre de referandum için başbakanın onayı gerekiyor.

Hiyerarşide "İskoçya Birinci Bakanı" olarak belirtilen İskoç lider Nicola Sturgeon ise seçim sonuçlarının kendisine referandum için hak ve yetki sağladığını ileri sürüyor.

Sturgeon, "İskoçya halkının kendi geleceğini seçme hakkını engellemeye çalışan Boris Johnson veya başka biri için ortada hiçbir demokratik gerekçe yok" dedi.

314 yıllık birlikteliğin sonu mu?

İskoçya 314 yıldır Birleşik Krallık içerisinde yer alıyor ancak İskoç halkı AB üyeliğinden çıkmak istemiyordu. 2014'te bir bağımsızlık referandumu yapıldığı sırada ortada Brexit yoktu ve bu nedenle İskoçlar 'ayrılmama' kararlarından pişmanlık duyuyor.